Yaz Kur'an Kursu Öğrencileri Bilim Merkezinde

Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Kur'an Kursu'nda eğitim gören öğrenciler, eğitimlerini bilimle buluşturmak amacıyla Şehit Mühendis Zahide Güçlü Ekici Bilim Merkezini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocukların yalnızca okul temelli bilgiyle değil, bilimsel düşünce ve keşfetme becerileriyle de donatılması önemseniyor.

Ümraniye Belediyesi, bu doğrultuda her alanda desteklediği çocukların geleceğin donanımlı bireyleri olarak yetişmelerine katkı sunuyor.

Bu kapsamda Yaz Kur'an Kursu öğrencileri, Şehit Mühendis Zahide Güçlü Ekici Bilim Merkezini ziyaret ederek, bilimle yakından tanışma fırsatı buldu.

Ziyaret sırasında öğrenciler, teleskop ile gökyüzünü gözlemleyerek astronomi alanındaki temel kavramlarla tanıştı. Ayrıca, çeşitli atölye çalışmalarına katılan çocuklar deney yaptı. Bu sayede bilimsel süreçleri eğlenceli ve interaktif biçimde deneyimleyen öğrencilerin merak duygusu ve öğrenme isteği pekiştirildi.

