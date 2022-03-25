ÜMRANİYE'DE YASADIŞI YOLLARLA SATILMAK İSTENEN 266 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

ÜMRANİYE'de silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen 4 kişi operasyonla yakalandı. Operasyonda 266 adet tabanca ile 393 adet namlu, çok sayıda şarjör, fişek ve çeşitli silah parçaları ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yasadışı silah ticareti yaptığı belirlenen V.F.Ö., S.K., Ö.A. ve M.İ. isimli şüphelilerle ilgili çalışma başlattı. Şüphelilerin 22 Mart salı günü silah sevkiyatı yapacağı bilgisi alan polis ekipleri, belirlenen güzergahta operasyon için hazırlık yaptı. Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri silah sevkiyatı sırasında, suçüstü yaparak 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda şüphelilerin araçlarında, evlerinde ve daha önce belirlenen silah depolarında yapılan aramalarda 266 tabanca, 393 tabanca namlusu, 75 sürgü, 50 şarjör, 50 kurusıkı tabanca gövdesi, 39 adet fişek, 25 tabanca gövdesi, bir adet kuru sıkıdan bozma tabanca ile 145 bin TL para ele geçirildi. Şüpheliler 6136 Sayılı 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu'na Muhalefet suçundan dün adliyeye sevkedildi. Şüphelilerden M.İ. isimli adli kontrol şartıyla serbest kalırken, V.F.Ö., S.K. ve Ö.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.