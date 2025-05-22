Ümraniye'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 6 Gözaltı

Ümraniye'de bir rezidansta kurulan ve farklı bahis sitelerine entegre panel sistemiyle yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin işletildiği bir 'dış finans evi'ne operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, Ümraniye'de bir rezidansta yasa dışı bahis dış finans evi olarak kullanılan bir daire tespit edildi. Panel sistemleri üzerinden farklı bahis sitelerine entegre çalıştığı belirlenen adres teknik ve fiziki takibe alındı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda, söz konusu finans evinde yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttüğü belirlenen bir kişi tespit edildi. Bu kişiyle birlikte hareket ettiği değerlendirilen diğer şüpheliler de izlemeye alındı. 19 Mayıs'ta adrese operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Adres ve dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde; panel sistemi üzerinden farklı kişilere ait IBAN hesaplarına para giriş-çıkış işlemleri yapıldığı, 'yatır-çek onaylama' ekranlarının aktif olarak kullanıldığı ve çeşitli haberleşme uygulamaları üzerinden bahis içerikli mesajlaşmaların sürdürüldüğü tespit edildi. Adreste yapılan aramalarda 26 ofis telefonu, 6 cep telefonu, 7 dizüstü bilgisayar, 1 ledger cihazı ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.