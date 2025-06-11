Ümraniye'de Yangın: Dükkanlar Alev Alev Yandı

Ümraniye'de Yangın: Dükkanlar Alev Alev Yandı
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Ümraniye'deki Kadosan Oto Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın, bitişikteki dükkanlara sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Olayda ölü ya da yaralı yok, ancak ciddi hasar meydana geldi.

Ümraniye'de Kadosan Sanayi Sitesi'nde bir dükkanda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişikteki dükkanlara sıçradı. Yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Kadosan Oto Sanayi Sitesi'nde çıktı. Edinilen bilgilere göre, bir otomotiv yedek parça dükkanının deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, hızla büyüyerek bitişikteki dükkanlara sıçradı. Alevlerin sardığı dükkanlardan yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binada ve dükkanlarda hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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