Ümraniye'de yangın çıkan apartman dairesi kullanılamaz hale geldi - Haberler

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Ümraniye'de yangın çıkan apartman dairesi kullanılamaz hale geldi

AA - Alptekin Soykan - Güncel
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Ümraniye'de bir binanın ikinci katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü.

Ümraniye'de bir binanın ikinci katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü.

Dudullu Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın 2. katındaki dairede yangın başlaması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, binan üst katlarında mahsur kalan aralarında kadın ve çocukların da olduğu 7 kişi merdiven aracıyla tahliye edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.

Yangının başladığı daire kullanılamaz hale gelirken, apartman sakinleri ile yanan dairede oturanlar arasında tartışma yaşandı.

Yangının elektrik prizinden çıktığı öne sürüldü.

AA / Alptekin Soykan - Güncel

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