Ümraniye'de Yağ Dökülmesi Nedeniyle Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

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İstanbul Ümraniye'de bir kamyondan yola yağ dökülmesi sonucu meydana gelen kazalarda 5 kişi etkilenirken, sürücüye idari para cezası verildi.

Ümraniye'de kullandığı kamyondan yola yağ dökülmesi sonucu kazalara neden olan sürücüye idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Şile Otoyolu'nda bir kamyondan yola yağ dökülmesi nedeniyle 2'si yaralanmalı 5 trafik kazası meydana geldiğini belirledi.

Araç plakasından kimliği tespit edilerek yakalanan sürücü T.E'ye (24), Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafik levhalarına uymamak" ve "kara yoluna dökülecek ve sızacak şekilde yük yüklemek" maddelerinden idari para cezası uygulandı.

Sürücü hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
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