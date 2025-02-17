Ümraniye'de Viyadükten Düşen Otomobilde Sürücü Yaralandı
Ümraniye'de kontrolden çıkan otomobilin viyadükten düşmesi sonucu sürücü Eren B. yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak hastaneye kaldırdı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Ümraniye'de, kontrolden çıkan otomobilin viyadükten düşmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Eren B. idaresindeki 34 KKN 558 plakalı otomobil, Çamlık Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çıktı, ardından bariyeri aşarak viyadükten düştü.
Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen otomobilde sıkışan sürücü Eren B, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.