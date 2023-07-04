Ümraniye'de Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü'nün altındaki dere içinde bir erkek cesedi bulundu. Cesedin başından darbe aldığı ve kolunun kırık olduğu tespit edildi.

- Ümraniye'de viyadük altındaki derede erkek cesedi bulundu

İSTANBUL - Ümraniye'de Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü'nün altındaki dere içinde bir erkek cesedi bulundu. Cesedin başından darbe aldığı ve kolunun kırık olduğu tespit edildi.

Olay, Ümraniye' de Yenişehir Mahallesi 3004 Caddesi Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü altındaki derede yaşandı. Sabah işe giden vatandaşlar dere içinde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de derede uzun süre incelemelerde bulundu. Cumhuriyet savcısı eşliğinde yapılan incelemenin ardından cenaze İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yapılan incelemede cesedin başından darbe aldığı, kolunda kırık olduğu ve üzerinden yaşının 40, isminin Kemal Aydın yazılı olduğu bir kimliğin çıktığı öğrenildi.