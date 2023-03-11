Ümraniye'de uyuşturucu üretilen binaya operasyon düzenlendi

Ümraniye'de uyuşturucu üretilen binaya düzenlenen operasyonda 1550 kök Hint keneviri ile 250 kilogram esrar ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Dudullu'daki İMES Sanayi Sitesi'nde uyuşturucu üretimi yapıldığı tespit edilen 3 katlı binaya operasyon düzenledi.

Binaya, uyuşturucu üretimi için damlama sulama sistemi ile enerji panellerinin yerleştirildiği görüldü.

1550 kök Hint keneviri ile 250 kilogram hasat edilmiş esrarın ele geçirildiği operasyonda, Halil T. ile Metin Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Anadolu Adalet Sarayı'na gönderilen şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Şüpheli Halil T, hakimlikteki ifadesinde, ofis elemanı olarak çalıştığı binada uyuşturucu madde üretildiğinden haberi olmadığını, kendisindeki anahtarların o bölümü açmadığını ve uyuşturucu üretimiyle bir ilgisi bulunmadığını öne sürdü.

Metin Y. ise operasyonun düzenlendiği yeri kiraladığını, uyuşturucu maddeleri satış amacıyla ürettiğini ancak şu ana kadar satış yapmadığını, Halil T'nin ofis işleriyle ilgilendiğini ve uyuşturucu madde üretilen alana hiç girmediğini söyledi.

Hakimlik, Metin Y'nin tutuklanmasına, Halil T'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.