Ümraniye'de uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye'de bulunan iki ayrı iş yerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan operasyonda 2 kilo 650 gram uyuşturucu ve çeşitli silahlar ele geçirildi. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Ümraniye'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aşağı Dudullu Mahallesi'nde oto yıkamacı olarak faaliyet yürüten iki ayrı iş yerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Bir süre takibe alınan adreslere düzenlenen operasyonda N.O. isimli şüpheli yakalandı.
Yapılan aramalarda 2 kilo 650 gram uyuşturucu, 13 uyuşturucu hap, 2 pompalı tüfek, ruhsatsız tabanca ve çeşitli malzeme ele geçirildi.
Toplam 5 suç kaydı bulunan N.O, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcılığında ifadesi alınan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.