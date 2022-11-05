Ümraniye'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Ümraniye'de bir araçta ve üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Ümraniye'de bir araçta ve üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan 3 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Kasım'da Yukarı Dudullu Mahallesi İnanç Türker Caddesi'nde uygulama noktasına yaklaşan seyir halindeki bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada 23 gram metamfetamin ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı. Öte yandan, genel asayişin sağlanması ve narkotik suçlarının önlenmesine yönelik Bağcılar, Başakşehir, Beyoğlu, Esenyurt, Fatih, Gaziosmanpaşa, Şişli ilçelerinde aynı gün yapılan "dar alan" uygulamalarında 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst ve araçlarındaki aramalarda, 270 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Kaynak: AA / Güncel İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ümraniye Güncel Haberler

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