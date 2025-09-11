Ümraniye'de Uyuşturucu Operasyonu: 37 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Ümraniye'de düzenlenen operasyonda, 37 kilo uyuşturucu bulunan aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 10 Eylül'de "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuyla ilgili şüphelilerin yakalanmasına ilişkin Ümraniye'de operasyon düzenlendi.

Ekiplerce arama yapılan araçta, 33 parça halinde 37 kilo skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Y. işlemleri için emniyete götürüldü.