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Ümraniye'de trafikte yumruk yumruğa kavga

Ümraniye'de trafikte yumruk yumruğa kavga

Güncel Haberler

Ümraniye'de iki sürücü arasında trafikte başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Araçlarından inen sürücüler ve arkadaşlarının da karıştığı yumruklu kavgayı çevredekiler güçlükle ayırdı.

ÜMRANİYE'DE iki sürücü arasında trafikte başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Araçlarından inen sürücüler ve arkadaşlarının da karıştığı yumruklu kavgayı çevredekiler güçlükle ayırdı. Kavga anlarını bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Esenkent Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre  trafikte iki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Araçlarından inen sürücüler ve arkadaşları yumruk yumruğa kavga etmeye başladı. Çevredekiler birbirlerine yumruklarla saldıranları ayırmakta güçlük çekti. Yumruk yumrağa kavgayı bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

kavga Güncel Haberler

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