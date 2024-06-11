Ümraniye'de Trafik Tartışması Sonucu 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ümraniye'de, trafikte tartıştıkları motosiklet sürücüsü ile yanındaki kişiyi bıçakla tehdit eden 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cemil Meriç Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde motosikletteki E.B. ve Z.Ş'nin araçtan inen 2 kişi tarafından bıçakla tehdit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, aracın plaka bilgisinden kimliklerini belirlediği K.K. ve E.Ç'yi dün yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından E.Ç, dosyası ikmalen olmak üzere serbest bırakıldı, K.K. ise "tehdit" ve "hakaret" suçlarından adli makamlara sevk edildi.