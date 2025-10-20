Ümraniye'de Trafik Tartışması Kavga ile Sonuçlandı

Ümraniye'de bazı kişilerin, trafikte sürücüsüyle tartıştığı, içinde çocuk bulunan hafif ticari araca saldırması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Atatürk Mahallesi'nde iki grup arasında trafikte henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptakiler, içinde çocuk bulunan hafif ticari araca saldırdı.

Aracın sürücüsü, kaçmak için manevra yaptığı sırada bir kişinin asıldığı sağ arka kapı koparak yere düştü.

Atılan tekmeler nedeniyle ön camı çatlayan araçta hasar meydana geldi.

Olay, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.