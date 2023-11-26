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Ümraniye'de trafik kazasında polis ağır yaralandı

Ümraniye'de meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç, polis memuruna çarptı ve ağır yaralanmasına neden oldu. Kazada 2 kişi de yaralandı.