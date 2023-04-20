Ümraniye'de trafik kazasında 1 kişi öldü
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Şile Otoyolu Ümraniye mevkisinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Mehmet Okumuş hayatını kaybetti.
Şile Otoyolu Ümraniye mevkisinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Mehmet Okumuş hayatını kaybetti.
Şile Otoyolu Ümraniye mevkisi Çekmeköy yönünde seyreden Mehmet Okumuş idaresindeki 34 FSS 689 plakalı motosiklet, İBB iştiraki İSTAÇ'a ait 34 SG 2795 plakalı atık taşıyan tıra çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan Okumuş, olay yerinde hayatını kaybetti.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Okumuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel