Ümraniye'de Trafik Kazası: Bir Araç Dere Yatağına Düştü

ÜMRANİYE'de iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan biri dere yatağına düştü. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 18.30 sıralarında Tatlısu Mahallesi Mohaç Sokak'ta meydana geldi. Sokakta seyir halinde olan 34 GCB 535 plakalı otomobil, park yerinden çıkan 34 VAY 94 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan 34 GCB 535 plakalı otomobil, yol kenarındaki dere yatağına düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Dere yatağına düşen araçtan çevredekilerin yardımıyla çıkarılan sürücü, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dere yatağına düşen otomobil, vinç ile bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.