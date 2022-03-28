Ümraniye'de tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ümraniye'de tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA - Şükrü Gündüz - Güncel
 - Güncelleme:
Ümraniye'de tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Ümraniye'de tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Tem Otoyolu İMES Kavşağı mevkisinde seyir halindeki 34 DHJ 651 otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yabancı plakalı bir tıra arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine, kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan ve isimleri öğrenilemeyen sürücü ve yanındaki yolcuyu kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kaza sonucu kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

AA / Şükrü Gündüz - Güncel

TEM Otoyolu, Otomobil, Ümraniye, Kaza, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title