Ümraniye'de Tartışma Kanlı Bitti: Baba Oğlunu ve Amcasını Bıçakladı
Ümraniye'de bir baba, çocuklarıyla tartışma sırasında bıçakla saldırarak 9 yaşındaki oğlunu ve amcasını öldürdü. Olay sonrası baba gözaltına alındı.

Ümraniye'de bir kişi tartıştığı oğlunu ve erkek kardeşini bıçaklayarak öldürdü.

Atakent Mahallesi Güleryüz Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Fatih Y. henüz bilinmeyen bir nedenle çocuklarıyla tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda baba Fatih Y. evde oğlu H.Y.Y'ye (9) bıçakla saldırdı.

Aynı apartmanda oturdukları öğrenilen ve olayı öğrenince müdahale etmek isteyen amca Metin Y. de araya girmek isterken kardeşinin bıçaklı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde H.Y.Y. ile amca Metin Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan baba Fatih Y'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
