Ümraniye'de Takside Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu

Ümraniye'de yolcusu olan bir takside çıkan yangın, vatandaşlar ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ÜMRANİYE'de yolcusu olan takside seyir halindeyken çıkan yangın, paniğe neden oldu.Taksi şoförü, durdurduğu aracı yolcularla birlikte hızla terk ederken yangın, vatandaşlar ve itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay 16 Temmuz Pazar günü saat 14.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Lokman Hekim Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, içindeki yolcusuyla seyir halindeki taksinin motor bölümünde yangın çıktı. Dumanı fark eden sürücü ve yanındaki yolcu, otomobilden çıkarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşların ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede büyüyerek alevler yükselmeye başladı. Zaman zaman yaşanan patlama sesi çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.Vatandaşların yangın söndürme tüpleriyle müdahalesi ve itfaiyenin çalışmaları ile yangın söndürüldü.Ölen ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangın bir vatandaşın cep telefonu ile görüntülendi.

(İSTANBUL)