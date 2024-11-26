Ümraniye'de Takla Atan Otomobilde Sıkışan Sürücü Kurtarıldı
TEM Otoyolu Ümraniye Kavşağı'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla atan otomobilde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Ümraniye'de takla atan otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
TEM Otoyolu Ümraniye Kavşağı girişinde ilerleyen 34 FJC 149 plakalı otomobil, kimliği henüz öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Sürücü araçta sıkışırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye görevlilerince araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.