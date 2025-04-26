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Ümraniye'de Sokakta Bir Kadın Başından Vurularak Öldürüldü

Ümraniye'de Sokakta Bir Kadın Başından Vurularak Öldürüldü
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Ümraniye'de meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın sokakta başından vurularak hayatını kaybetti. Şüpheli olayın ardından teslim oldu ve soruşturma devam ediyor.

ÜMRANİYE'de bir kadın sokakta başından vurularak öldürüldü. Şüphelinin olayın ardından teslim olduğu öğrenildi.

Olay, saat 22.45 sıralarında Finanskent Mahallesi, 3125. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, sokak ortasında başından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Kadının cansız bedeni incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından şüphelinin teslim olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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