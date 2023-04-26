Ümraniye'de sokak köpeklerine ateş açan sanık hakim karşısında

Ümraniye Atakent'teki bir parkta köpeklere tabancayla ateş açan ve onları korumaya çalışan bir kişiyi de silahla tehdit eden sanığın 13 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Ümraniye Atakent'teki bir parkta köpeklere tabancayla ateş açan ve onları korumaya çalışan bir kişiyi de silahla tehdit eden sanığın 13 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 29. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya tutuksuz sanık Sinan Doğan katıldı. Duruşmada, vurulan köpekleri besleyen Özlem Gürel ile avukatı Barış Karlı ve Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı avukat Hülya Yalçın da hazır bulundu.

Savunmasını yapması için söz verilen sanık Doğan, olay günü marketten döndüğü sırada yanına gelen küçük bir kız çocuğunun köpeklerden korktuğunu söyleyerek köpeklerin yerini gösterdiğini anlattı.

Sanık Doğan, köpeklerin üzerine doğru gelmesi üzerine evine giderek ruhsatsız silahını aldığını, olay yerine geri döndükten sonra bir köpeğe bir el ateş açtığını, ikinci köpeğe ise ateş etmediğini söyledi.

Suçtan ötürü ceza alması durumunda hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını kabul edip etmeyeceğinin sorulması üzerine sanık, kabul ettiğini beyan etti.

Özlem Gürel ise olay günü parktaki sahipsiz köpekleri beslediği sırada, sanığın parka doğru geldiğini gördüğünü belirterek, "Ne yaptığını sordum. Köpekleri kast ederek 'Bunlar beni geçirmedi.' dedi. Benim, kolumun vücudum ile aralık oluşturduğu bölümden tabanca olan elini uzatarak arkamda bulunan bir köpeğe bir defa ateş etti." şeklinde konuştu.

Bir köpeği vurmasının ardından sanığı çekiştirmeye başladığını aktaran Gürel, bunun üzerine sanığın olay yerinden kaçmaya başladığını ve o esnada da havaya doğru iki el ateş açtığını, tabanca elindeyken kendisine yönelik "Çekil seni de öldürürüm." diyerek tehdit ettiğini, şikayetçi olduğunu ve davaya katılmak istediğini kaydetti.

Özlem Gürel'in katılma talebini değerlendiren mahkeme, bu talebi kabul etti.

Sanık Doğan, avukat Karlı'nın "Ev hapsindeyken müvekkilimi tehdit ettin mi?" sorusuna, etmediği yanıtını verdi.

O sırada tekrar söz alan Gürel, sanığın bir arkadaşını arayarak, ev hapsinin bitmesinin ardanın "Özlem Gürel'i öldüreceğini" söylediğini anlattı.

Sanık Doğan ise Gürel'in arkadaşına, müştekinin belirttiği gibi bir tehditte bulunmadığını öne sürdü.

Ara kararını açıklayan mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası açıklama

Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı Hülya Yalçın, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bilindiği gibi Ümraniye'de açık alanda köpeklere silahla saldıran bir şahsın davası bugün görüldü. Maalesef ülkemizde çok rastlanan bir olay. Şahıs vurduğunu itiraf ediyor. Kasten eve gidip silahı alıp geldiğini söylüyor. Ama buna rağmen cezalandırma için hala biz gerekçe arıyoruz. Uygulanabilirliği olmayan bir Hayvan Koruma Yasası olduğu için hem adliyeler meşgul oluyor hem de hayvanlar ölüyor. Benzer bir olay da geçtiğimiz günlerde Üsküdar'da meydana geldi. O olayın da takipçisi olacağız." dedi.

Özlem Gürel ise "Şahıs köpeklerimi vurduğunu beyan etti. Biz şu an onları korumak için arkadaşlarımla beraber mahkemeye geldik. Hayvan Koruma Yasası onları korumuyor. Onları korumadığı gibi biz de ölümle karşı karşıya geliyoruz. Bizler gerçekten sokak hayvanlarını savunmak için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Ama bu yeterli değil." şeklinde konuştu.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Doğan'ın "silahla tehdit", "bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etme" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından 4 yıldan 13 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.