Ümraniye'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

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Ümraniye'de motosikletli iki kişi tarafından tartışma sırasında silahla vurulan D.Ç. hastaneye kaldırıldı. Olayın güvenlik kameralarına yansıdığı öğrenildi.

Ümraniye'de bir kişinin tartışma sırasında silahla vurularak yaralanması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Tatlısu Mahallesi'ne motosikletle gelen iki şüpheliden biri, sokakta yürüyen D.Ç. (43) ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında şüpheli, D.Ç'yi silahla vurdu.

Şüpheliler geldikleri motosikletle kaçarken yaralı D.Ç. sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Silahlı saldırı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.

Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi - Güncel
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