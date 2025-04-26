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Ümraniye'de Silahlı Saldırı: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Ümraniye'de Silahlı Saldırı: Bir Kadın Hayatını Kaybetti
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Ümraniye'de bir kadın başından silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Ümraniye'de başından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Finanskent Mahallesi 3125. Sokak'ta üzerinden kimlik çıkmayan genç bir kadın silahla başından vurulmuş halde bulundu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kadının cesedi, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan 1 şüphelinin, polis ekiplerine teslim olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
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