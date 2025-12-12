Ümraniye'de silah ticareti yapan şüpheli tutuklandı

Ümraniye'de silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, silah ticareti ve kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Cemil Meriç Mahallesi'nde bir kişinin silah ticareti yaptığı tespit edildi.

Çalışmalar sonucu, şüpheli Ü.T. (39), Ümraniye'deki ikameti ve Ataşehir'deki iş yerine 7 Aralık'ta düzenlenen operasyonda yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 11 tabanca, 3 şarjör ve 112 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.