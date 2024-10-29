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Ümraniye'de Seyir Halindeki Hafriyat Kamyonu Yandı, Trafik Karmaşası Yaşandı

Ümraniye'de Seyir Halindeki Hafriyat Kamyonu Yandı, Trafik Karmaşası Yaşandı
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Ümraniye'de TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir hafriyat kamyonu alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, ancak olay nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

ÜMRANİYE'de seyir halindeki hafriyat kamyonu alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken kamyon kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Yangın, saat 16.00 sıralarında TEM otoyolu Edirne istikametinde seyir halindeki hafriyat kamyonunda çıktı. Kamyondan çıkan dumanı fark eden kamyon şoförü, aracı emniyet şeridine çekti. Kısa sürede büyüyen alevler kupa kısmını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kamyonun çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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