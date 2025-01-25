Ümraniye'de Servis Minibüsü Devrildi: 7 Yaralı
Ümraniye'de Şile Yolu Tepeüstü kavşağında etkili yağış nedeniyle kontrolden çıkan bir servis minibüsü devrildi. Kazada 7 kişi hafif yaralandı ve kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ümraniye'de servis minibüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi hafif yaralandı.
Şile Yolu Tepeüstü kavşağında 34 LGH 107 plakalı servis minibüsü, yağışın etkili olduğu yolda kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Minibüsteki hafif yaralanan 7 kişiden 3'ü kendi imkanlarıyla, 4'ü ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kavşaktaki trafik yoğunluğu, kaza yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.