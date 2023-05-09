Ümraniye'de sahte belge operasyonu: Binlerce sahte çek, kimlik ve pasaport ele geçirildi

Ümraniye'de bir iş yerinde yapılan operasyonda, çeşitli bankalara ait binlerce sahte çek, kimlik ve pasaport ele geçirildi. İş yerinde yapılan aramalarda sahte belge basımında kullanılan makineler de bulundu. 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ümraniye'de bir iş işyerinde İ.İ., İ.İ., K.K., Y.K. ve A.S. isimli kişiler tarafından sahte mühür kullanarak sahte çek, kimlik ve pasaport basarak paravan olarak kurdukları şirket üzerinden piyasaya süreceğini belirledi. Yapılan araştırma ve fiziki takip neticesinde, 5 kişinin resmi belgede sahtecilik suçlarından hakkında işlem yapılan kişilerle sık sık bir araya geldiği, sahte çek, kimlik ve pasaport basımında kullanılan malzeme temin ettikleri belirlendi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 5 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılırken 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüphelileri yakalamak için çalışmalar sürüyor.