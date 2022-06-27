Ümraniye'de sahipsiz köpeğin saldırdığı küçük kız yaralandı

Ümraniye'de sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan kız çocuğu yaralandı.

Huzur Mahallesi'nde sokakta oynarken sahipsiz köpek tarafından bacağından ısırılan 5 yaşındaki Hatice Kaya, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili AA muhabirine konuşan baba Murat Kaya, kızının evin önünde babaannesiyle otururken kulağında küpesi olan bir köpeğin saldırısına uğradığını söyledi.

Kızının Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındığını dile getiren Kaya, çocuğunun genel sağlığının iyi ancak bacağının kötü durumda olduğunu anlattı.

Kaya, kızının etraftakilerin müdahalesiyle kurtarıldığını ve mahallede bu tür olayların sık yaşandığını ifade ederek, belediye yetkililerinden konuyla ilgili çalışma yapmasını istedi.