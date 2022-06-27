Ümraniye'de sahipsiz köpeğin saldırdığı küçük kız yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ümraniye'de sahipsiz köpeğin saldırdığı küçük kız yaralandı

AA - Alptekin Soykan - Güncel
 - Güncelleme:
Ümraniye'de sahipsiz köpeğin saldırdığı küçük kız yaralandı

Ümraniye'de sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan kız çocuğu yaralandı.

Ümraniye'de sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan kız çocuğu yaralandı.

Huzur Mahallesi'nde sokakta oynarken sahipsiz köpek tarafından bacağından ısırılan 5 yaşındaki Hatice Kaya, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili AA muhabirine konuşan baba Murat Kaya, kızının evin önünde babaannesiyle otururken kulağında küpesi olan bir köpeğin saldırısına uğradığını söyledi.

Kızının Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındığını dile getiren Kaya, çocuğunun genel sağlığının iyi ancak bacağının kötü durumda olduğunu anlattı.

Kaya, kızının etraftakilerin müdahalesiyle kurtarıldığını ve mahallede bu tür olayların sık yaşandığını ifade ederek, belediye yetkililerinden konuyla ilgili çalışma yapmasını istedi.

AA / Alptekin Soykan - Güncel

Hatice Kaya Murat Kaya Ümraniye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title