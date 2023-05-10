ÜMRANİYE'DE RİSKLİ BİNALARIN KONTROLLÜ YIKIMI BAŞLADI

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası riskli binaların dönüşüm süreci Ümraniye'de de başladı. Yasal süresi dolan riskli binalar, belediye ekiplerince kontrollü bir şekilde yıkılmaya başlandı.

İnkılap Mahallesi'nde tek blok 5 daireden oluşan riskli binanın yıkım işlemi başladı. Yıkım çalışmasına katılan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, 'Vatandaşlarımız 'Yarısı Bizden' projesine mutlaka katılsın. Hem TOKİ, hem bakanlığımız hem belediyemiz vatandaşlarımızın önceliğine yani 3'te 2 çoğunluğu sağlamalarına göre beraberce mukavele yapacağız. Mukavelelerden hiçbir ücret alınmayacak; taşınma yardımı, kira desteği yapılacak? dedi.

'BU İMKAN BENCE BİR DEVRİM; HİÇBİR DEVLET BU İMKANI SAĞLAYAMAZ'

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, 'Ümraniye'deyiz, gündemimiz yine kentsel dönüşüm, riskli binalarla alakalı gündemimiz devam ediyor. Ben göreve geldiğimden beri yani yaklaşık 4 yıldır Ümraniye'de 650'ye yakın riskli binayı yıktık ve yeniden yapılmasını sağladık. Şimdi de İnkılap Mahallesi'ndeki eski ve riskli bir binanın yıkımındayız. Bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı, Murat Kurum Bey'in de daima söylediği İstanbul'da 99 öncesi yapılmış riskli binaların kentsel dönüşümü için yarısı devletimizden yarısı da vatandaşımızdan olan 'Yarısı Bizden' kampanyasını uygulayacağız. Devletimiz vatandaşlara bu kampanya bağlamında ihtiyaç kredisi imkanı da veriyor. Bu imkan bence bir devrim. Hiçbir devlet bu imkanı sağlayamaz. Muazzam bir teveccüh var, vatandaşlarımız e-devlet üzerinden başvurularını yapıyor. Ondan sonraki şartları belediyelerimizle, bakanlığımızla hareket edip, TOKİ üzerinden bu binaları tekrar inşa edeceğiz. Bu imkanı lütfen kaçırmayın. Eski binalarla alakalı her türlü hukuki ve teknik altyapıyı belediyemiz, kurduğumuz bürolarla, teknik ekibimizle, deprem müdürlüğümüzle çözüp, bunun üstesinden çok kısa sürede geleceğiz? şeklinde konuştu.

'14 MAYIS'TAN SONRA BU İŞLERİN ÜSTÜNDEN HIZLI BİR ŞEKİLDE GELECEĞİZ'

Ümraniyemizdeki binaların yüzde 65-68 arası yenilendiğini belirten Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

'1999 yılından sonra yapılan binaların depreme dayanıklılığı belli. Bizim 2B arazilerinde kentsel dönüşümümüz var; o da 150-200 bin insanımızı ilgilendiriyor. Onların çalışmaları bir taraftan devam ediyor. Bu çalışma ise 99 depreminden önce yapılmış ruhsatlı binaların yeniden inşası. Vatandaşlarımız 'Yarısı Bizden' projesine mutlaka katılsın. Hem TOKİ, hem bakanlığımız hem belediyemiz vatandaşlarımızın önceliğine yani 3'te 2 çoğunluğu sağlamalarına göre beraberce mukavele yapacağız. Mukavelelerden hiçbir ücret alınmayacak; taşınma yardımı, kira desteği yapılacak. 14 Mayıs'tan sonra bu işlerin üstünden hızlı bir şekilde geleceğiz.?

'ŞU ANA KADAR 55 BİN KİŞİ YENİ VE GÜVENLİ EVİNE KAVUŞTU'

Konuyla ilgili belediyeden yapılan yazılı açıklamada ise aşağıdaki bilgilere yer verildi:

'İmar planı, proje kontrolü, sözleşme-protokol kontrolü, inşaat alanı hesabı Ümraniye Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından 4 yıldır ücretsiz vatandaşlara hizmet sağlıyor. Deprem sonrası başvurular yüzde 400 arttı. Ümraniye'de yapılan çalışmalar neticesinde hali hazırda kentsel dönüşüm için başvuru yapmış 65 bin kişi var. Ümraniye'de yapılan çalışmalar neticesinde 99 öncesi binaların yüzde 65 yenilendi ve şu ana kadar 55 bin kişi yeni ve güvenli evine kavuştu.'