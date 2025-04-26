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Ümraniye'de Pompalı Tüfekle Sokak Ortasında Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti

Ümraniye'de Pompalı Tüfekle Sokak Ortasında Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti
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Ümraniye'de, erkek arkadaşıyla gittiği evde tartışma sonrası pompalı tüfekle başından vurulan Yazgülü Coşkun (26) hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli, polise teslim oldu.

ÜMRANİYE'de, iddiaya göre erkek arkadaşıyla evine eğlenmeye gittiği kişi tarafından pompalı tüfekle sokak ortasında başından vurulan Yazgülü Coşkun (26), hayatını kaybetti. Saldırgan olay yerinden kaçarken, bir süre sonra polise teslim oldu.

Olay, dün saat 22.45 sıralarında Finanskent Mahallesi, 3125'nci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 1 çocuk annesi Yazgülü Coşkun, erkek arkadaşı M.T. ile birlikte arkadaşları G.Ç.'nin evine gitti. İddiaya göre, ev sahibi G.Ç.'nin genç kadına sarkıntılık etmesi üzerine tartışma çıktı.

POMPALI TÜFEKLE BAŞINDAN VURDU

Yazgülü Coşkun ve erkek arkadaşı M.T., bu tartışmanın ardından evden ayrılıp yürüdükleri sırada G.Ç. peşlerinden geldi. G.Ç. sokakta genç kadına pompalı tüfekle ateş açtı. Yazgülü Çoşkun, başına isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Çoşkun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis olay yerinde güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Çoşkun'un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, şüpheli ise bir süre sonra polise teslim oldu. Öte yandan şüpheli G.Ç.'nin çeşitli suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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