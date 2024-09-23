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Motosiklet Hırsızlığından Yakalanan Zanlı, Polis Memurunu Şehit Etti

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Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı nedeniyle yakalanan ve polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden 19 yaşındaki zanlı Yunus Emre G, adliyeye sevk edildi. Karakoldan kaçan şüpheli, polisin silahını alarak ateş açmış, bu sırada Yılmaz hayatını kaybetmiş, diğer polis memuru ve azınlık bir kişi yaralanmıştı.

Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan ve çıkan arbedede polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden zanlı, adliyeye sevk edildi.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından yakalanan zanlı Yunus Emre G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, boydan çöp poşeti geçirilerek 2 kadın polisin eşliğinde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği aracıyla İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Olay

Dudullu Polis Merkezi'nde motosiklet hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan, hakkında 26 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Yunus Emre G. (19) karakoldan kaçmıştı. Karakolda görevli polis memurları K.H.S. ile Şeyda Yılmaz, kaçan şüpheliyi yakalamak için peşine düşmüştü.

Şüpheli Yunus Emre G, kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanırken bu sırada arbedede çıkmıştı.

Şüphelinin polisin silahını alarak çevreye ateş etmesi sonucu Şeyda Yılmaz şehit olmuş, polis memuru K.H.S. ile şüphelinin olay yerinde bulunan annesi P.G. (43) yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel

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