Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ın Saldırganı Adliyeye Sevk Edildi
Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti, adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında üzeri siyah çöp poşetiyle kapatılan saldırganı iki kadın polis, hayvan taşıma aracıyla götürdü.
-Sevk sırasında poşet giydirilen saldırganı iki kadın polis hayvan durum izleme aracına götürdü
Ali AKSOYER/ Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırgan Yunus Emre Geçti adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında siyah çöp poşeti giydirilen saldırganı iki kadın polis Hayvan Durum İzleme Amirliğine bağlı hayvan taşıma aracına aracına götürdü.
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