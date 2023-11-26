Ümraniye'de polise çarpan araç sürücüsü adliyeye sevk edildi

Ümraniye'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza yerinde görev yapan polise çarpan hafif ticari aracın sürücüsü adliyeye sevk edildi. Polis memuru ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Ümraniye'de 2 kişinin yaralandığı trafik kazasının meydana geldiği yerde görev yapan polise çarpan hafif ticari aracın sürücüsü adliyeye sevk edildi.

İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi'nde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı ve 2 kişinin yaralandığı kaza için bölgeye giden polislerden Sefa A'ya, E.Ö'nün idaresindeki 59 PN 356 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan polis memuru Sefa A, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis, memura çarptıktan sonra aracıyla kaçan sürücüyü durdurmak için havaya ateş açtı.

Emniyet güçlerince yapılan araştırmada, kaçan araç İnkılap Mahallesi'ndeki bir sokakta terk edilmiş halde bulundu. Aracı kullandığı belirlenen E.Ö. (26) ise Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki ikametinde yakalandı.

Yapılan kontrollerde şüpheli E.Ö'nün 1.80 promil alkollü olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, "kasten yaralama" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından adliyeye sevk edildi.