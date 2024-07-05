Üye Girişi
Haberler

Ümraniye'de Polis Memuruna Çarpan Şüpheli Yakalandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye'de 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheli, polis memuruna çarptı. Şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, ÜMRANİYE'de 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheli, kendisine engel olmaya çalışan polis memuruna çarptı. Polis memurunun metrelerce sürüklenmesine neden olan sürücü kısa süre sonra yakalandı. Şüpheli Y.K.'nin 2 ayrı suçtan arandığı ve 20 yıl 39 ay 50 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Şüpheli Y.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 3 Temmuz Çarşamba günü saat 19.00 sıralarında Cemil Meriç Mahallesi Yeşildere Caddesi'nde meydana geldi.İddiaya göre denetim yapan polis ekipleri şüpheli gördükleri bir aracı durdurmak istedi.Polisin 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli kaçmaya çalıştı. Polis memuru kaçmasını engellemek istediği şüphelinin gaza basması sonucu yere düşerek yaralandı. Metrelerce yerde sürüklenen pollis memuru ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis memurunun yere düştüğü anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ARAÇ TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Mahalle sakinlerinden biri, "50 metre ileride aracın niçin durdurulduğunu bilmiyoruz.Şüphelinin niçin arandığını, öncesini bilmediğimiz için birşey diyemiyoruz. Polis memuru kontrol esnasında bir anda nereye tutunduğunu bilemiyoruz. Fakat 50 metre sürükleyerek ciddi bir mücadele veriyor polis memurumuz. En sonunda sürükleyerek kaldırıma atıyor. Karşıdan gelen araçlardan birinin hızını kesmesiyle sollamayla buradan kaçıp gittiğini biliyoruz. Askıda kalmış polis memuru ciddi bir mücadele vermiş. Gerek esnaf gerek mahalle sakinleri hemen polis memurunun müşahadeye alındığını biliyoruz" diye konuştu. Şüphelinin kaçtığı araç, Cemil Meriç Mahallesindeki bir sokakta terk edilmiş halde bulundu. Kimlik bilgileri tespit edilen Y.K. isimli şüpheli ile S.D. isimli kadın şüpheli bir markette yakalandı. Mahalle sakini Yusuf Çetin, "Dükkandaydım ben araç vardı pazarın başında. Yunus polisleri de denetleme yapıyordu pazarın başında. Dükkandan çıkınca araç bir anda hızlanmaya başladı. Yunus polisi de kapıya doğru tutunuyordu. Hızlı bir şekilde gidince araç kapıya asılı kaldı. 15-20 saniye sürüklendi asılı bir şekilde " diye konuştu.

Şüphelilerden Y.K.'nin 2 ayrı suçtan arandığı ve 20 yıl 39 ay 50 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ümraniye Tutuklama Suç Polis Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beşar Esed'e bir davetimiz olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beşar Esed'e bir davetimiz olabilir

 UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi

UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi

 Çocuk mahkemesi hakiminden stajyer kıza taciz: Perdeleri kapattı, dudağımı öpmek istedi

Çocuk mahkemesi hakiminden stajyer kıza taciz: Perdeleri kapattı, dudağımı öpmek istedi

Bakmadan Geçme

Merih Demiral'ın cezası iptal olur mu? Merih'in 2 maçlık cezası ertelenecek mi? Çılgın Joe filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çılgın Joe filmi ne zaman, nerede çekildi? Tamirci filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tamirci filmi ne zaman, nerede çekildi? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 5-6 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Deliha 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Deliha 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? Sıkı Tutun filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sıkı Tutun filmi ne zaman, nerede çekildi? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Temmuz Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! 6 Temmuz Cumartesi 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 6 Temmuz burç yorumları nedir? CANLI maç izle! (İSPANYA-ALMANYA) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 5 Temmuz EURO 2024 günün maçları nereden izlenir? TFF, CAS'a neden başvuramıyor? Merih Hollanda maçında neden yok? Merih Demiral Hollanda maçında yok mu? Merih Demiral Hollanda maçında neden yok? Nicolo Zaniolo hangi takıma gitti? Zaniolo Galatasaray'dan ayrıldı mı? Serdar Öktem kimdir? Serdar Öktem kaç yaşında, nereli? Serdar Öktem hayatı ve kariyeri!
TFF Başkanı Büyükekşi: UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği ceza kabul edilemez, itiraz hakkımız da elimizden alındı

TFF Başkanı Büyükekşi: UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği ceza kabul edilemez, itiraz hakkımız da elimizden alındı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title