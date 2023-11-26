Ümraniye'de Polis Memuruna Çarpan Araç Kaçtı

Ümraniye'de otomobille hafif ticari aracın karıştığı kazaya müdahale eden polis memuruna bir araç çarptı. Araç sürücüsü polis ekiplerinin havaya ateş ederek yaptığı 'dur' ihtarında rağmen olay yerinden kaçtı. Yaralı polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÜMRANİYE'de otomobille hafif ticari aracın karıştığı kazaya müdahale eden polis memuruna bir araç çarptı. Araç sürücüsü polis ekiplerinin havaya ateş ederek yaptığı 'dur' ihtarında rağmen olay yerinden kaçtı. Yaralı polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Saray Mahallesi Küçüksu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Cadde üzerinde bulunan ışıklarda bekleyen Ömer Sevim yönetimindeki 34 AND 188 plakalı otomobille aynı istikamette seyir halinde olan 34 DAY 252 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile otomobil refüjdeki trafik ışıklarına çarptı. Hafif ticari araç ise bir apartmanın bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Ömer Sevim ile hafif ticari araç içerisinde yolculuk yapan Uğur Bakır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis rakipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastane kaldırdı.

POLİS EKİPLERİ HAVAYA ATEŞ AÇTI, DURMADI

Kazaya karışan araçların çekici ile olay yerinden götürüldüğü sırada refüjde güvenlik önlemi alan polis memuru Sefa A.'ya, 59 PN 356 plakalı hafif ticari araç çarptıktan sonra hızla uzaklaştı. Olay yerinde bulunan polis ekipleri, kaçmaya çalışan araç sürücüsünü durdurmak için havaya ateş açtı. Polise çarparak yaralanmasına neden olan araç sürücüsü hızla olay yerinden uzaklaştı. Polis memuru Sefa A. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun tedavisi sürüyor. Öte yandan polis memuruna çarpan sürücünün ise kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Kazaya tanık olan Cihan Bakır, "Bundan önce bir kaza olmuştu, polis yolu kapatmıştı. Sonra beyaz bir araba hızla geldi, polise vurdu. Polis havada uçarak başka bir arabaya çarptı. Ben durumunun ağır olduğunu düşünüyorum. Ben bakamadım, ambulansı aradım. Gelip aldılar, acil şifalar diliyorum" dedi.