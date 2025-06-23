Ümraniye'de Polis Kovalamacası: İki Şüpheli Yakalandı

Ümraniye'de Polis Kovalamacası: İki Şüpheli Yakalandı
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Ümraniye'de polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan iki şüpheli, ara sokağa girdikten kısa bir süre sonra yakalandı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÜMRANİYE'de araçla polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan 2 şüpheli ara sokağa girdi. Polis ekipleriyle şüpheliler arasındaki kovalamaca cep telefonu kamerasına yansıdı. Ara sokağa girerek kaçan şüpheliyle, araçta bulunan diğer kişi polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Armağanevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; mahallede devriye gezen ekipler, şüpheli gördükleri bir aracı takibe aldı. Araca yaklaşarak 'Dur' ihtarında bulunan ekiplerle şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı.Şüphelileri bir sokakta yakalayan ekipler, şüphelilerin yanına yöneldi. O sırada şüphelilerden biri araçtan inerek kaçmaya başladı. Kaçan kişiyi bir süre takip eden polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Araçta bulunan diğer şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaşanan kovalamaca anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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