Ümraniye'de Polis Denetim Noktasında Silahlı Saldırı

Olay, Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi Petrol Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Trafik polisleri denetim noktasında çalışma yaptığı sırada oraya gelen bir kişiyi kontrolden geçirirken, şüpheli tarafından ateş açıldı. Bu sırada bir kadın trafik polisi yaralandı. Şüpheli ise denetim noktasındaki polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı polis, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan saldırı anına ait hareketlilik ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Saldırı sırasında yükselen silah sesi görüntülere yansırken, çevredekilerin kaçtığı ve bir polisin ise koştuğu görüldü.