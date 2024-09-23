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Ümraniye'de Polis Denetim Noktasında Silahlı Saldırı

Ümraniye'de Polis Denetim Noktasında Silahlı Saldırı
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Ümraniye'de bir polis denetim noktasında gerçekleşen silahlı saldırıda, bir kadın trafik polisi yaralandı. Şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Ümraniye'de polisin denetim noktasında silahlı saldırı gerçekleşti. Polis tarafından durdurulan şüphelinin açtığı ateş sonucu 1 polis yaralandı. Şüpheli ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, olayın hemen ardından yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi Petrol Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Trafik polisleri denetim noktasında çalışma yaptığı sırada oraya gelen bir kişiyi kontrolden geçirirken, şüpheli tarafından ateş açıldı. Bu sırada bir kadın trafik polisi yaralandı. Şüpheli ise denetim noktasındaki polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı polis, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan saldırı anına ait hareketlilik ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Saldırı sırasında yükselen silah sesi görüntülere yansırken, çevredekilerin kaçtığı ve bir polisin ise koştuğu görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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