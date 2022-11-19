ÜMRANİYE'DE PEYZAJ ÇALIŞMASI YAPAN İŞÇİLERİN ARACINA OTOMOBİL ÇARPTI

ÜMRANİYE'de emniyet şeridinde peyzaj çalışması yapan işçilerin aracına otomobil çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve bir işçi yaralandı.

Kaza, saat 11.15 sıralarında Ümraniye Şile Otoyolu Ihlamurkuyu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Çekmeköy istikametine doğru hızla ilerleyen 16 BAZ 02 plakalı otomobilin sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle hakimiyetini kaybetti. Otomobil, emniyet şeridinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) peyzaj çalışması yapan işçilerin hafif ticari aracına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve İBB'in işçisi Gazi Kıl yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilin içerisinde sıkışan sürücüyü kurtardı. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayı gören bir kişi "Belediyeye ait araç emniyet şeridinde duruyormuş. Hızla gelen bir araç bunlara vurmuş. Belediyede çalışan arkadaşının durumu biraz daha iyi ama otomobil sürücünün durumu baya kötüydü" dedi. Belediye çalışanı Enver Taştan ise "Burada çalışanlar yol kenarındaki dubaları toplayıp arabaya koyuyorlar. Bir sürücü süratla gelmiş bunlara vurup buraya kadar sürüklemiş. Araçta zaten hiçbir fren izi yok. Sürücü ya alkolü ya da daldı. Bizim arkadaşın durumu iyi değildi. Ayağında problemleri var. Diğer sürücünün de durumu iyi değilmiş" diye konuştu.