Ümraniye'de park halindeki servis minibüsü yandı
AA - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
İstanbul Ümraniye'de park halindeyken yanan servis minibüsü kullanılamaz hale geldi.
İstanbul Ümraniye'de park halindeyken yanan servis minibüsü kullanılamaz hale geldi.
Mehmet Akif Mahallesi Öztekin Caddesi'nde park halindeki 34 LHG 998 plakalı servis minibüsünün motor kısmında başlayan alevler kısa sürede tüm aracı sardı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonucu minibüs kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili ekiplerin çalışması sürüyor.
AA / Güncel