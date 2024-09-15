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Ümraniye'de Park Halindeki Minibüste Yangın

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Ümraniye Kadosan Sanayi Sitesi'nde park halindeki minibüste çıkan yangın, alevlerin kısa sürede büyümesi sonucu minibüsün tamamen yanmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra minibüs kullanılamaz hale geldi.

ÜMRANİYE Kadosan Sanayi Sitesi'nde park halindeki minibüste yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler minibüsü tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, minibüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Dudullu, Kadosan Sanayi Sitesi, 1. Cadde'deki park halindeki minibüste çıktı. İddiaya göre park halinde bulunan 34 LJK 968 plakalı minibüsün elektronik kapı sistemi bir anda yanmaya başladı. Alevler kısa sürede büyüyerek minibüsün tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen minibüsteki yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından ekipler yangını söndürdü. Minibüs kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. Minibüsün alev alev yandığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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