ÜMRANİYE'DE PARK HALİNDEKİ MİNİBÜS ALEV ALEV YANDI - Haberler

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ÜMRANİYE'DE PARK HALİNDEKİ MİNİBÜS ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ÜMRANİYE'DE cadde üzerinde park halinde bulunan minibüs alev alev yanarak, kullanılmaz hale geldi.

ÜMRANİYE'DE cadde üzerinde park halinde bulunan minibüs alev alev yanarak, kullanılmaz hale geldi.

Mehmet Akif Mahallesi Öztekin Caddesi'nde park halindeki 34 LHG 998 plakalı minibüsün motor kısmında saat 10.30 sıralarında yanma başladı. Kısa sürede tüm minibüs alev alırken çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonucu minibüs kullanılamaz hale geldi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Minibüs, Güncel, Haberler

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