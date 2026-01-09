Haberler

Ümraniye'de fren yerine gaza basan sürücü park halindeki otomobile çarptı; kaza kamerada

Ümraniye'de fren yerine gaza basan sürücü park halindeki otomobile çarptı; kaza kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ümraniye'de bir sürücü, cipini park etmeye çalışırken fren yerine gaza basarak önce park halindeki bir araca ardından merdivenlere çarptı. Olayda yaralanan olmadı, kaza anı güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

ÜMRANİYE'de cipini park edeceği sırada fren yerine gaza basan sürücü önce park halindeki otomobile ardından merdivenlere çarptı. Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Kaza, saat 14.15 sıralarında Yukarı Dudullu Mahallesi NATO Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cipini park etmek için yavaşlayan sürücü fren yerine gaza bastı. Bunun üzerine hızlanan cip önce park halindeki otomobile ardından merdivenlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Merdivenlerde sıkışan cip çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Ekiplerin kontrollerinde kazada yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

'FRENE BASARKEN GAZA BASTI'

Olayı gören Şenol Okutan, "Bayan geldi aracı park edecekti. Frene basarken gaza bastı, buraya çıktı. Herhangi bir yaralı yok hasar var. Çarptığı araç ise yeğenime aitti. O araç olmasa belki yan dönecekti. Sanırım panik yaptı" şeklinde konuştu.

KAZA KAMERADA

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, park etmek için yavaşlayan cip sürücüsünün fren yerine gaza basmasının ardından cipin hızlandığı ve önce park halindeki otomobile daha sonra ise merdivenlere çarptığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
YPG'ye 16.00'da büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı

Büyük operasyon geliyor! YPG'ye son uyarı yapıldı
Şara'dan günler sonra en net fotoğraf

Komada olduğu iddia edilen Şara'dan günler sonra en net fotoğraf
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı

Suriye yeniden karıştı! Otobüslere ateş açtılar
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu

Evine baskın yapan polis kan donduran manzarayla karşılaştı
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı

Suriye yeniden karıştı! Otobüslere ateş açtılar
Üniversite öğrencisi kız 'Beni çarşıya bırak' dedi, motorcudan aldığı cevapla şoke oldu

Üniversiteli kız "Beni çarşıya bırak" dedi, aldığı cevapla şoke oldu
Motorine bu gece 93 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Bu gece dev bir indirim geliyor