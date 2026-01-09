Ümraniye'de fren yerine gaza basan sürücü park halindeki otomobile çarptı; kaza kamerada

ÜMRANİYE'de cipini park edeceği sırada fren yerine gaza basan sürücü önce park halindeki otomobile ardından merdivenlere çarptı. Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Kaza, saat 14.15 sıralarında Yukarı Dudullu Mahallesi NATO Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cipini park etmek için yavaşlayan sürücü fren yerine gaza bastı. Bunun üzerine hızlanan cip önce park halindeki otomobile ardından merdivenlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Merdivenlerde sıkışan cip çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Ekiplerin kontrollerinde kazada yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

'FRENE BASARKEN GAZA BASTI'

Olayı gören Şenol Okutan, "Bayan geldi aracı park edecekti. Frene basarken gaza bastı, buraya çıktı. Herhangi bir yaralı yok hasar var. Çarptığı araç ise yeğenime aitti. O araç olmasa belki yan dönecekti. Sanırım panik yaptı" şeklinde konuştu.

KAZA KAMERADA

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, park etmek için yavaşlayan cip sürücüsünün fren yerine gaza basmasının ardından cipin hızlandığı ve önce park halindeki otomobile daha sonra ise merdivenlere çarptığı anlar yer aldı.