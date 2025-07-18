Ümraniye'de Panelvanın Çarptığı Kadın Ağır Yaralandı

ÜMRANİYE'de yolun karşısına geçmeye çalışan çifte panelvan çarptı. Kazada kadın ağır yaralanırken, araç ağaca çarparak durabildi.

Kaza, 10.00 sıralarında İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan çifte, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BNR 898 plakalı panelvan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın ağır yaralanırken, panelvan savrularak refüje çıktı, ağaca çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yanındaki erkek ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.