Ümraniye'de Otomobile Silahlı Saldırı: Sürücü Yaralandı

Ümraniye'de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce takip edilen bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Sürücü kaza yaparak durabildi ve saldırganlar tarafından başına tabancanın kabzasıyla vurularak yaralandı. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, öğle saatlerinde Şerifali Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 GOC 453 plakalı otomobil seyir halindeyken kendisini takip eden kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda otomobile 7 adet kurşun isabet etti. Saldırı sonrasında durmadan yoluna devam eden sürücü saldırganlardan kaçmak için Şerifali Mahallesi Hendem Caddesi'nden Turgut Özal Bulvarı'na girdi. Burada orta refüjü aşan otomobil karşı şeride geçtikten sonra kaldırımdaki demir dubalara vurarak durabildi.

OTOMOBİLE 7 KURŞUN İSABET ETTİ

Kurşunladıkları otomobilin yanına gelen saldırganlar, başına tabancanın kabzasıyla vurarak otomobil sürücüsünü yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayın yaşandığı caddeyi trafiğe kapatırken olay yeri inceleme ekipleri bölgede uzun süre delil araştırması yaptı. Yapılan incelemede otomobile 7 adet kurşun isabet ettiği belirlendi. İnceleme sonrasında otomobil otoparka çekildi.Olaya karışan otomobillerden biri vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde ön camına kurşun isabet eden otomobilin ters şeritten geri gitmeye çalıştığı ve bir kadını almak istediği, kadının otomobile binmediği görülüyor. Ardından aracın olay yerinden hızla uzaklaştığı da kayıtlarda yer görülüyor.

"BEYAZ OTOMOBİL KARŞI YOLA UÇTU" Olayı gören Emrah Fırat, "Biz içeride oturuyorduk, bir ses duyduk ve camdan bakınca beyaz aracın karşı yola uçtuğunu gördük. Birisinin de aşağı doğru ateş ederek koştuğunu gördük. Diğer arabadan aşağı giden arabadan kucağında çocuk olan bir kadın indi, beyaz araçtan çıkan birisini görmedik. Karşı şeritte de bir araç vardı. Ondan da bir adamla kadın indi. İnen elinde silahla ateş ederek gidiyordu. Silah sesleri fazlalaşınca biz de korktuk ve içeri girdik. Dışarı çıktığımızda ise kimse yoktu." şeklinde konuştu. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.