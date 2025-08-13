Ümraniye'de Otomobilde Yangın Çıktı

Ümraniye'de Otomobilde Yangın Çıktı
Ümraniye'de seyir halindeki bir otomobilin motorunda çıkan yangın kısa sürede aracı sararken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 18: 00 sıralarında Hekimbaşı Mahallesi TEM otoyolu üst geçidinde çıktı. Seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından duman çıktığını gören sürücüsü, aracı yol kenarında durdurarak indi. Motorda başlayan yangın, kısa sürede yayılarak aracın tamamını sardı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de üst geçitteki trafiği durdurarak önlem aldı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sonrasında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
