Ümraniye'de Otomobil Motosiklete Çarptı: 1 Yaralı

ÜMRANİYE'de sokaktan caddeye çıkan otomobil, motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza araç kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 09: 15 sıralarında Ümraniye Şerifali Mahallesi Şenol Güneş bulvarında meydana geldi. Sokaktan caddeye çıkmakta olan otomobil, seyir halinde olan motosikletliye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yaralı sürücüye yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kaza anı başka bir sürücünün araç kamerasıyla görüntülendi.