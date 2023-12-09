Ümraniye'de Otomobil Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı

ÜMRANİYE'de park halindeki otomobilin camını kırıp hayalet ekran olarak bilinen elektronik donanımını çalan şüpheli Onur B. (19) yakalandı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Ümraniye'de E.D. park halindeki otomobilinin içinden hayalet ekran olarak bilinen elektronik donanımının çalındığı şikayetiyle emniyete başvurdu. Polis tarafından başlatılan soruşturmada şüphelilerin hırsızlık sırasındaki görüntülerinin güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi. Görüntüleri izleyen polis ekipleri, şüphelilerin bir başka otomobille, hırsızlık yapacakları aracın yanına yanaştıklarını ardından araçtan inmeden hedef otomobilin camını kırıp içeri uzanarak hırsızlık yaptıklarını gördü. Yapılan çalışma sonucu hırsızlıkla ilgili şüpheli Onur B. gözaltına alındı. Daha önceden 8 suç kaydı olduğu belirlenen şüphelinin işlemleri Hırsızlık Büro Amirliğinde yapıldı. Emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen şüpheli adliyeye sevk edildi.